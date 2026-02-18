Le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie a accordé 187 licences à des petites et moyennes entreprises pour la production d’électricité à partir de l’énergie solaire, dans le cadre de la cinquième phase de l’appel d’offres relatif aux projets photovoltaïques sous le régime des autorisations.

Intervenant lors d’un congrès national sur les énergies renouvelables organisé par la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT), la ministre de l’Industrie Fatma Thabet a estimé que ce chiffre reflète « le dynamisme du secteur privé tunisien » et sa confiance dans les orientations nationales en matière de transition énergétique.

Selon elle, ces projets s’inscrivent dans une stratégie visant à renforcer la souveraineté et la sécurité énergétiques du pays, à travers un partenariat élargi avec les acteurs nationaux et internationaux.

La ministre a affirmé que son département accompagnera les 187 bénéficiaires et poursuivra le dialogue afin de lever les obstacles administratifs et techniques, avec l’objectif de lancer les projets « dans les plus brefs délais ».

Elle a également rappelé les incitations prévues par la loi de finances, notamment un soutien public de 3% destiné à renforcer l’attractivité des investissements dans le secteur.

Actuellement, la part des énergies renouvelables dans la production nationale d’électricité dépasse 11%, a-t-elle indiqué, réitérant l’objectif d’atteindre 35% à l’horizon 2030.

De son côté, Sadok Besbes, président du groupement professionnel des énergies renouvelables au sein de la CONECT, a souligné que le régime des licences permet aux PME tunisiennes de contribuer à la production électrique nationale tout en développant une expertise exportable vers les pays voisins.

Selon lui, l’objectif de 35% pourrait être dépassé et atteindre 50% d’ici 2030.