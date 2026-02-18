Le groupe français “Asteel Flash”, spécialisé dans les industries électroniques, envisage de développer de nouveaux projets d’extension en Tunisie, affirme, mardi, son président-directeur général, Nicolas Denis.

Reçu au siège du ministère par la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub, le responsable, dont l’entreprise emploie localement 1 400 ingénieurs et cadres, a salué les compétences tunisiennes, notamment celles des ingénieurs et techniciens supérieurs.

La rencontre s’est déroulée en présence du directeur de la filiale tunisienne du groupe, Dragan Persic, du directeur général des industries manufacturières, Fathi Sehlaoui, du président-directeur général de l’Agence foncière industrielle, Kaïs Majri, ainsi que du directeur général de l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation, Omar Bouzouada.

Les échanges ont porté sur l’activité de l’entreprise en Tunisie, ses réalisations, ainsi que ses futurs programmes d’investissement, en particulier un projet d’extension reposant sur l’utilisation des technologies les plus avancées du secteur. Cette initiative vise également à doubler le chiffre d’affaires et les exportations, tout en générant de nouveaux emplois.

La ministre a, à cette occasion, souligné l’évolution notable du secteur des industries électroniques ces dernières années, réaffirmant la volonté du département de soutenir davantage l’investissement dans ce domaine prometteur.

Entièrement exportatrice, Asteel Flash dispose de 18 sites de production à travers le monde.

En 2025, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires global de 900 millions d’euros, dont 15 % proviennent de ses activités en Tunisie.

Par ailleurs, l’élaboration d’une charte de compétitivité destinée à développer le secteur des industries électroniques a été lancée. Celle-ci ambitionne de porter la valeur ajoutée du secteur de 22 % à 40 % à l’horizon 2030, ce qui devrait stimuler les exportations et permettre la création de 30 000 emplois supplémentaires.

Le secteur compte actuellement près de 150 entreprises employant environ 70 000 personnes, tandis que ses exportations ont atteint près de 3,5 millions de dinars à la fin de l’année 2024.