La balance commerciale des produits de la pêche a réalisé un excédent de 283,8 millions de dinars (MD) à fin décembre 2025 contre 386,8 MD en 2024, selon des données de l’Observatoire National de l’Agriculture (ONAGRI), publiées mardi.

D’après la même source, le taux de couverture des importations par les exportations s’élève ainsi à 148%.

Les exportations des produits de la pêche se sont établies à 35,5 mille tonnes d’une valeur de 878 MD, à fin décembre 2025, soit une baisse de 2,7% en quantité et une hausse de 3,8% en valeur par rapport à la même période de 2024.

L’ONAGRI a aussi fait état d’une augmentation de 6,7% des prix à l’exportation à 24,8 D/Kg en moyenne pour toute l’année 2025 contre 23,2 D/Kg en 2024.

Les espèces les plus exportées sont les poissons (17,5 mille tonnes soit 49,3% des quantités exportées), les crustacés (8,4 mille tonnes soit 23,7% du total des exportations) et les conserves et les semi-conserves (8,1 mille tonnes soit 22,8% des exportations totales). Les mollusques représentent 4,2% des quantités exportées.

Les exportations tunisiennes des produits de la pêche se répartissent sur plus de 40 destinations. L’Italie en est le premier importateur (28%), suivie par l’Espagne (15%), la Libye (10%), l’Algérie et le Japon (7%).

La valeur des importations des produits de la pêche a connu une hausse de 29,4% à 594,2 MD à fin décembre 2025. Les quantités importées ont également évolué de 23,4% à 88 mille tonnes. Les prix à l’importation ont progressé de 5% en moyenne par rapport à 2024, s’établissant à 6,76 D/Kg. Les poissons représentent 91% des espèces importées.

Les quantités importées sont destinées à l’industrialisation à raison de 72,4%, à l’approvisionnement du marché (20,8%) et à l’engraissement (6,8%).