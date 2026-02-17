En ce début d’année 2026, la Banque Centrale Européenne (BCE) amorce le déploiement de l’euro numérique, plaçant la Tunisie devant un défi historique. Pour les 2 millions de Tunisiens Résidents à l’Étranger (TRE), cette révolution technologique pourrait transformer le canal de la solidarité nationale, à condition que Tunis accepte de relever le gant de l’interopérabilité.

Le “poumon d’oxygène” menacé par l’archaïsme

En 2025, les transferts des TRE ont une nouvelle fois sauvé les réserves de change tunisiennes. Cependant, cette manne reste étranglée par des frais de transaction prohibitifs. L’arrivée de la Monnaie Numérique de Banque Centrale (MNBC) en Europe change la donne : elle offre l’instantanéité et la quasi-gratuité. Pour la Tunisie, l’alternative est binaire : intégrer ce système pour favoriser l’inclusion financière ou risquer une déconnexion brutale.

Le risque d’une “euroïsation” rampante

Le danger majeur réside dans l’inertie. Si les banques locales ne développent pas d’interfaces avec l’infrastructure de la BCE, l’épargne de la diaspora restera captive de portefeuilles numériques européens. Cette “euroïsation” virtuelle priverait le circuit productif tunisien de liquidités essentielles. Pour éviter cela, la BCT, tout en maintenant son taux directeur à 7 %, doit piloter d’urgence le chantier du Dinar Numérique.

De la consommation à l’investissement productif

Bien que le virement bancaire progresse de 42,3 %, il ne suffira pas face à la déferlante MNBC. L’enjeu est de transformer les flux de consommation actuels en flux d’investissement via une plateforme nationale “MNBC-Ready”. Il est temps que l’innovation financière devienne l’épée qui accompagne le bouclier de la stabilité monétaire pour irriguer les PME et la transition énergétique.

FAQ

1. Quel est l’impact de l’euro numérique sur les Tunisiens résidents à l’étranger (TRE) ? L’euro numérique permettra aux TRE d’envoyer de l’argent en Tunisie de manière instantanée et à un coût quasi nul, en contournant les intermédiaires bancaires traditionnels. Cependant, l’accès à cet avantage dépendra de la mise en place par la Tunisie de passerelles technologiques compatibles.

2. Pourquoi la Tunisie doit-elle créer un Dinar Numérique ? La création d’un Dinar Numérique (ou d’une monnaie numérique de banque centrale – MNBC) est essentielle pour maintenir la souveraineté monétaire. Sans cela, l’épargne de la diaspora pourrait rester stockée en euros numériques dans des portefeuilles européens, privant l’économie tunisienne de liquidités précieuses.

3. Le taux directeur de la BCT à 7 % est-il menacé par les monnaies numériques ? Oui, à terme. Si une part importante de l’activité économique tunisienne bascule vers des transactions en euros numériques “parallèles”, l’influence du taux directeur de la BCT sur l’inflation et la consommation locale diminuera, rendant la politique monétaire classique moins efficace.

