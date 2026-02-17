La commission supérieure de contrôle des marchés publics a donné son aval au marché relatif au projet de réhabilitation de la route régionale n°77 reliant la ville de Makthar à la limite du gouvernorat de Sidi Bouzid, sur un linéaire de 51 kilomètres, a annoncé le directeur régional de l’équipement et de l’habitat à Siliana, Mehdi Aouni.

Dans une déclaration à la TAP, le responsable régional a précisé que la commission, réunie en fin de semaine écoulée pour examiner le rapport d’analyse et d’évaluation des offres, a entériné la proposition de la commission chargée d’ouvrir et d’examiner les offres déposées dans le cadre de l’appel d’offres.

Le marché a ainsi été attribué en deux lots à la même entreprise adjudicataire, soit, un premier tronçon de 25 kilomètres pour un montant de 65,355 millions de dinars toutes taxes comprises, et un second lot pour une enveloppe de 49,24 MD TTC.

La signature du marché interviendra dans les tout prochains jours, ouvrant la voie au démarrage effectif des travaux, selon la même source.

Ce projet structurant, financé par la Banque africaine de développement (BAD), s’inscrit dans le cadre du programme d’amélioration du réseau routier classé et vise à renforcer la connectivité interrégionale, à fluidifier le trafic et à consolider les conditions de sécurité routière sur cet axe stratégique reliant le nord-ouest au centre-ouest du pays.

Au-delà de sa dimension technique, l’opération revêt une portée économique et territoriale majeure, en ce qu’elle contribuera à désenclaver plusieurs zones à vocation agricole et à stimuler la dynamique d’investissement local, dans une région où la modernisation des infrastructures demeure un levier déterminant du développement.