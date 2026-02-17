Environ 515,3 millions de dinars (MD) d’investissements agricoles privés ont été approuvés par l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA) en 2025, soit en hausse de 15,9%, par rapport à 2024, selon des données de l’APIA, publiées mardi.

Les Commissariats régionaux de développement agricole (CRDA) ont approuvé, à leur tour, 3651 dossiers d’investissement, d’une valeur de 32,7 MD, au profit de petits agriculteurs, portant la valeur globale des investissements agricoles approuvés à 548 MD.

Ces investissements, qui favoriseront la création de 3015 nouveaux postes d’emploi, ont bénéficié de subventions de l’ordre de 120,1 MD, ce qui représente 23,3% de la valeur des investissements approuvés. De même, les investissements approuvés par les CRDA mobiliseront des subventions à hauteur de 12,8 MD.

Les prêts accordés aux investisseurs agricoles ont dépassé, en 2025, les 154 MD (30% de la valeur des investissements), ce qui a permis de contribuer au financement de 1353 projets.

Des crédits fonciers s’élevant à 7,4 MD ont été approuvés, aussi, au cours de l’exercice 2025, dont 3,2 MD (41% du montant global) ont été mis à la disposition de femmes entrepreneurs.

L’ensemble de ces crédits fonciers permettront l’intégration de 452 hectares de terres dans le circuit économique.

La répartition sectorielle des investissements approuvés par l’APIA, révèle que le secteur agricole accapare la part la plus importante avec des investissements de l’ordre de 275,3 MD (+5,3% par rapport à 2024), suivi par les services liés à l’agriculture (99,5 MD), l’aquaculture (88,1 MD), la pêche (42,8 MD) et la première transformation (9,6 MD).

Le montant des investissements approuvés au profit de jeunes promoteurs sont estimés à 51,1 MD, soit en régression de 5,6% en comparaison avec l’année 2024, tandis que les investissements approuvés en faveur des femmes se sont établis à 18,6 MD.

S’agissant des investissements à participation étrangères, ils ont atteint 21 MD, en évolution de 162% par rapport à l’année 2024.

Les données de l’APIA ont révélé, en outre, qu’au total 5962 opérations d’investissement ont été déclarées, en 2025, pour une valeur de 1 244,8 MD, contre 6761 déclarations d’une valeur de 1 172,9 MD en 2024, enregistrant ainsi une progression de 6,1 % en valeur.

75% du nombre d’opérations d’investissement ont été déclarées à distance, représentant ainsi 82% du volume total des investissements déclarés.