La Tunisie a remporté la première place lors de la 2ᵉ édition du Concours international Al-Ahram pour l’huile d’olive vierge extra « Cléopâtre », qui s’est tenue au Caire du 12 au 15 février 2026, avec un bilan exceptionnel de 46 médailles d’or et 5 médailles d’argent décrochées par les échantillons tunisiens, a annoncé l’Ambassade de Tunisie au Caire sur ses réseaux sociaux.

Cette compétition internationale a réuni des producteurs de plusieurs pays arabes et étrangers, évalués par un panel de juges et experts venus de Tunisie, d’Italie, d’Espagne, d’Algérie et de Turquie, garantissant ainsi des critères de notation rigoureux et reconnus à l’échelle mondiale.

Organisé dans la continuité du succès de l’édition inaugurale, le concours « Cléopâtre » rend hommage au patrimoine agricole millénaire de l’Égypte ancienne, où l’olivier symbolisait prospérité et pérennité. L’événement vise à promouvoir les marques les plus distinguées du secteur oléicole et à renforcer leur visibilité sur les marchés internationaux.

Au-delà de la compétition, cette manifestation a offert une plateforme de prestige aux producteurs du monde entier pour présenter la qualité exceptionnelle de leurs huiles d’olive et leur capacité d’innovation, consolidant ainsi les échanges professionnels et les opportunités de partenariats dans la filière.

La performance tunisienne à cette édition confirme le leadership du pays dans le secteur de l’huile d’olive vierge extra et témoigne de la compétitivité de ses produits sur la scène internationale, un atout stratégique pour les exportations nationales.