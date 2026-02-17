Le Projet CHEMS « le solaire photovoltaïque pour les PMEs » favorisera l’autoproduction de l’électricité à partir du photovoltaïque via la facilitation et le développement des mécanismes de financement en utilisant une plateforme numérique, et ce, pour simuler les investissements, a indiqué le directeur général de l’Agence Nationale de Maitrise de l’Energie (ANME), Nafâa Baccari.

Financé par la Banque Africaine de Développement (BAD) et mis en œuvre par l’ANME, le projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de transition énergétique, a rappelé Baccari lors d’un atelier organisé lundi.

Ce projet intervient également dans un contexte où 870 mille PME affrontent des difficultés en termes de crédits long termes, outre la hausse du coût des garanties et des financements, indique un communiqué de l’ANME.

Cette réunion a permis de passer en revue les objectifs et composantes du projet et d’échanger les propositions et les avis entre les différents intervenants et partenaires pour renforcer la coopération afin de favoriser une meilleure exécution du projet.

Ont pris part des représentants de la BAD, du ministère de l’Economie et de la planification, de la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG), du secteur bancaire et des chambres professionnelles.