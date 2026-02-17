La Maison des jeunes, route de Tozeur à Kébili, a accueilli, lundi, une journée portes ouvertes au profit des investisseurs dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche maritime.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du renforcement de l’initiative privée et du développement des investissements agricoles, a indiqué le directeur régional de l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA), Ali Gombri.

Il a précisé dans une déclaration à la TAP, que cette manifestation s’adresse principalement aux promoteurs souhaitant lancer des projets agricoles, à ceux confrontés à des difficultés dans l’achèvement ou la réalisation de leurs projets, ainsi qu’aux exploitants désireux d’étendre leurs activités.

Les participants ont été répartis en ateliers individuels et collectifs, favorisant les échanges entre promoteurs et représentants des directions régionales sur les opportunités d’investissement à Kébili, le financement bancaire, les avantages fiscaux, les autorisations et les démarches pour réaliser des projets via la direction régionale du développement, le centre d’affaires ou l’espace initiative. Une présentation a également porté sur les formations agricoles à Jemna.

Le gouvernorat, classé zone de préservation de la nappe phréatique, limite l’action aux 10 000 ha d’oasis publiques, favorisant des projets comme l’aquaculture ou les services agricoles, et la diversification des cultures pour optimiser l’eau, renforcer les revenus et dépasser la monoculture du palmier-dattier.