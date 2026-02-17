Le ministre de la santé, Mustapha Ferjani a souligné lundi au cours d’une séance de travail tenue au siège du ministère avec les membres de la commission nationale de médecine reproductive et des représentants des cadres médicaux et techniques concernés, la nécessité d’accélérer le parachèvement des procédures en vue d’entamer l’exploitation des unités de médecine reproductive dans les hôpitaux universitaires Hédi Chaker à Sfax et Fatouma Bourguiba à Monastir, selon un communiqué publié par le ministère.

Ferjani a souligné au cours de cette réunion consacrée au suivi du dossier d’appui à la santé reproductive et à l’accélération du développement des services de médecine reproductive pour les rapprocher des citoyens, l’importance de poursuivre la mise en œuvre des différentes mesures visant à soutenir et à équiper les unités de médecine reproductive, à améliorer la qualité des services, à garantir la sécurité des filières de soins, à assurer l’égalité d’accès aux traitements entre les différentes régions et à renforcer la formation des cadres médicaux et paramédicaux dans ce domaine.

Ferjani a estimé que l’instauration d’un registre électronique national de médecine reproductive constitue une étape significative pour l’amélioration du suivi médical et la mise à profit de données précises, contribuant à l’efficacité des interventions et au renforcement de la planification sanitaire, outre la prise de décisions basées sur des données scientifiques.