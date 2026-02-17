Le Comité d’organisation du Festival de la Chanson Tunisienne a annoncé les résultats des œuvres retenues dans les différents concours du festival, organisé sous l’égide du ministère des Affaires culturelles du 5 au 8 mars 2026 pour cette 24ème édition présidée par Chaker Cheikhi.
Les sept candidats retenus au concours de chant sont : Lotfi Dahmani, Jihene Gaidi, Yasmine Sabri, Nadhir Tayeb, Ghofrane Jemili, Aymen Ben Chikha et Molka Maaroufi.
les neuf artistes à la compétition de la composition instrumentale sont : Mohsen Matri, Outail Maaoui, Amine Ayadi, Walid Soussi, Karim Trabelsi, Miled Molki, Mohamed Marouane Dhaoui, Hatem Frikha et Saifeddine Bouraoui.
les participants retenus au concours de production de chansons comprend Najoua Omar, Omayma Haouet, Raoudha Abdallah, Mohamed-Ali Aidi, Zina Saad, Mounir El Mehdi, Asma Cherif, Ousama Lajili, Ahmed Antar, Roua Ben Khadija, Mohamed-Taher Sohbi Wanki, Khaled Slama, Mohamed-Taher Sehibi, Hassene Atta, Ahmed Mejri, Amira Abdesselem, Leila Mustapha, Farah Meraihi, Nader Ghenim et Chedy Zanagui.