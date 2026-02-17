Les films tunisiens ” Promis le ciel ” d’Erige Sehiri et ” Somewhere I belong” de Youssef Handouse figurent dans les compétitions officielles de la 15ème édition du Festival du film africain de Louxor (Egypte) du 29 mars au 4 avril 2026.

Promis le ciel concourt dans la catégorie des longs métrages pour ce festival, qui a sélectionné plus de dix films de différents pays africains, parmi lesquels certains longs primés , tels que « The stories » d’Abu Bakr Shawky, grand vainqueur en remportant le Tanit d’or dans la catégorie longs métrages des Journées cinématographiques de Carthage (JCC) en 2025, et le film nigérian “My father’s shawdow ” ( L’ombre de mon père) d’Akinola Davies Jr. (Nigéria), qui a remporté le Tanit d’argent dans la même compétition.

Pour rappel, Promis le ciel a remporté des prix prestigieux, dont le Grand Prix et l’Étoile d’Or du 22ème Festival international du film de Marrakech (28 novembre- 6 décembre 2025) et le prix de la Critique, co-décerné par l’Union de la Critique de Cinéma (UCC) et l’Union de la Presse Cinématographique Belge (UPCB) pour distinguer un film pour sa qualité artistique, sa mise en scène ou son propos critique à la 25ème édition du Festival Cinéma Méditerranéen de Bruxelles (Cinemamed) .

Le court métrage ‘’Somewhere I belong’’ écrit et réalisé par Youssef Handouse, figure parmi une sélection d’une quinzaine de films africains. Ce film réunit Nizar Ben Belgacem, Mounir Mabrouk, Abdelatif Bouallag et Elias Ghazouani.

Cette édition du festival verra le lancement du concours ” Daoud Abdel-Sayed pour le cinéma d’auteur “, en hommage aux contributions de ce réalisateur disparu ” à l’ancrage du concept de cinéma d’auteur et à son rôle dans le développement du langage cinématographique égyptien et arabe “. Les candidatures pour ce concours sont ouvertes jusqu’au 26 février, afin d’offrir aux nouveaux talents parmi les scénaristes et réalisateurs égyptiens et africains résidant en Égypte un prix d’une valeur de 50 000 livres égyptiennes, en soutien au cinéma d’auteur.

A noter que cette édition est dédiée au célèbre cinéaste égyptien de renommée internationale Youssef Chahine, a l’occasion du centenaire de sa naissance (25 janvier 1926 – 2026).