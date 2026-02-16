30ème édition COMAR D’OR : COMAR Assurances annonce le règlement intérieur des Prix Littéraires 16 février 2026 Par : Communications Entreprises COMAR Assurances a annoncé le règlement intérieur encadrant l’organisation des Prix Littéraires COMAR d’OR, une initiative annuelle destinée à récompenser les romans tunisiens en langues arabe et française. Télécharger (PDF, 2.72Mo) En Continu 30ème édition COMAR D’OR : COMAR Assurances annonce le règlement intérieur des Prix Littéraires Raja Bessais - 16 février 2026 ATFP : améliorer la capacité d’accueil et introduire de nouvelles spécialités pour répondre aux besoins du marché Raja Bessais - 16 février 2026 Aswat Nissa : inégalités, protection sociale et emplois féminins face aux réformes économiques Raja Bessais - 16 février 2026 Journalisme et intelligence artificielle en Tunisie : vers une charte éthique nationale Raja Bessais - 16 février 2026 Hydrocarbures en Tunisie : 12 permis actifs et 57 concessions en 2025 Raja Bessais - 16 février 2026 A la une Votre clé de voiture en sait plus sur vous que vous ne le pensez (et les assureurs l’adorent) 15 février 2026 Statu quo à la Banque Centrale de Tunisie : Pourquoi le taux directeur reste à 7% en février 2026 ? 12 février 2026 L’art du sur-mesure médical : Comment le Dr Meriem Mahjoub sculpte la beauté 11 février 2026