Le directeur général de l’Agence tunisienne de la formation professionnelle (ATFP) Elyes Cherif a souligné lundi, la nécessité d’examiner les moyens permettant de promouvoir la qualité de la formation et la capacité d’accueil dans les centres de formation professionnelle dans le gouvernorat de Ben Arous, et d’introduire de nouvelles spécialités, afin que les filières de formation s’adaptent aux besoins du marché de l’emploi à l’ère du numérique.

Cherif a précisé à l’ouverture de la première édition de la conférence pédagogique organisée par l’ATFP, qui se poursuivra durant deux jours sur le thème “Planification, évaluation et amélioration de la qualité de la formation”, que le formateur est un élément essentiel dans la formation et l’amélioration de sa qualité.

Il a souligné que cette conférence, qui s’inscrit dans le cadre de l’orientation stratégique du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle visant à réformer et à développer le secteur de la formation à travers de nouveaux mécanismes aptes à promouvoir la qualité de la formation, examinera les moyens permettant d’augmenter la capacité d’accueil des apprenants dans les centres de formation professionnelle.

“Quatre sessions de formation seront organisées durant l’année 2026-2027 après avoir organisé deux sessions de formation en septembre dernier, avec une capacité d’environ 24 mille postes de formation et une session de formation au cours du mois de février 2026 avec environ 14 mille postes”, a-t-il relevé.

De son côté, le directeur du centre national de formation des formateurs et d’ingénierie de la formation Zouhir Hamdi a que cette conférence constitue une occasion idoine à même d’échanger les idées et les opinions sur les programmes de formation, et l’exploitation de nouvelles technologies, outre l’amélioration de la qualité de la formation et l’enracinement de la culture de l’intelligence artificielle dans le système de formation.

Il a indiqué que le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle oeuvre à enraciner la culture d’intégration des technologies modernes et de l’intelligence artificielle dans le secteur de la formation, afin de répondre aux besoins des entreprises économiques.