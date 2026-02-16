Le nombre total de permis en cours de validité en 2025, est de 12 dont 11 permis de recherche et 1 permis de prospection, indique l’Observatoire National de l’Energie dans son rapport sur la conjoncture énergétique.

Le nombre total de concessions est de 57 dont 44 en production. L’Etat participe à travers l’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolière(ETAP) dans 34 de ces concessions en production et totalement dans trois concessions.

Pour les opérations d’exploration, l’Observatoire a relevé l’absence de nouvelle opération d’acquisition sismique en 2025.

Par contre, il y a quatre opérations de forage de nouveaux puits de développement à savoir « CRG-10 ST », « CRG-12 ST », « PDG-5 » et « SHG-W1 », outre la poursuite de forage d’un puits de développement « SMGNE-13 », entamé en 2023.