Les ressources en gaz naturel (production nationale + forfait fiscal) ont atteint 1922 ktep, en 2025, enregistrant ainsi une baisse de 10% par rapport à l’année précédente, c’est ce qui ressort du rapport sur la conjoncture énergétique pour décembre 2025, publié par l’Observatoire National de l’Energie et des Mines.

En effet, la production nationale du gaz commercial sec a diminué, en effet, de 8%.

Il convient de noter que le Champ Hasdrubal et celui de Nawara ont enregistré une respectivement de 9% et de 24%. De même pour le champ Miskar dont la production de 7%.

Pour ce qui est du Gaz commercial du sud, sa production a enregistré une quasi-stabilité de la production, alors que le Champ chergui a connu une hausse de la production de 13%.

L’observatoire a mis l’accent sur la baisse du forfait fiscal sur le transit de gaz d’origine algérienne de 13% en 2025, par rapport à 2024 en se situant à 793 ktep. Par ailleurs, la répartition de la redevance totale entre la redevance cédée à la STEG et la redevance exportée montre que la quantité totale est cédée à la STEG en 2025.

A signaler qu’un dépassement des prélèvements STEG sur la redevance revenant à l’Etat Tunisien a été enregistré en 2025 d’une quantité de 240 millions de Cm3, en cours de régularisation.

S’agissant des achats du gaz algérien, ils ont enregistré une hausse de 23%, entre 2024 et 2025, pour se situer à 2824 ktep. L’approvisionnement national en gaz naturel a enregistré une hausse de 8 % entre 2024 et 2025 pour se situer à 4913 ktep.

Hausse de 10% de la demande de gaz naturel

La demande totale de gaz naturel a enregistré une hausse de 10% entre 2024 et 2025 pour se situer à 4886 ktepi. La demande pour la production électrique a enregistré une hausse de 12%, celle pour la consommation finale a augmenté aussi de 5%.

Le secteur de la production électrique reste, de loin, le plus grand consommateur de gaz naturel (72% de la demande totale en 2025), la production électrique est en effet basée sur le gaz naturel d’environ 94%.

Pour les usages finaux (hors production électrique), la demande de gaz naturel a connu une hausse de 5% pour se situer à 1344 ktep. La demande des clients moyenne et basse pression a enregistré une hausse de 6% et celle des clients haute pression a enregistré une légère augmentation de 1%.

La consommation spécifique globale des moyens de production électrique a enregistré une hausse de 5% entre 2024 et 2025 pour se situer à 205 tep/GWh.