La production nationale de pétrole brut s’est située à 1184 kt, en 2025, enregistrant ainsi une baisse de 12% par rapport à 2024, d’après le rapport sur la conjoncture énergétique pour décembre 2025, publié par l’Observatoire National de l’Energie et des Mines.

Cette baisse a touché la plupart des champs à savoir à savoir Ashtart (-32%), Nawara (-38%), Barka (-87%), Adam (-16%), Gherib (-21%), El Hajeb/Guebiba (-13%), El borma(-5%), Franig/Bag/Tarfa (-24%) et Halk el Manzel (-10%).

D’autres champs ont en revanche enregistré, une amélioration de la production à savoir Ezzaouia (+16%), Gremda/El Ain (+467%), D.S.T (+29%), Cercina (+3%) et Bir Ben Tartar (+2%).

La moyenne journalière de la production de pétrole est passée de 28,5 mille barils/j en 2024 à 25,2 mille barils/j en 2025.

Hausse de la demande nationale de produits pétroliers

Le rapport a fait état d’une hausse de 3% de la demande nationale de produits pétroliers, entre 2024 et 2025, pour atteindre 4703 ktep. Cette évolution résulte notamment d’une augmentation de la consommation d’essence (+8 %) et de jet d’aviation (+10 %).

En revanche, la demande de fuel a reculé de 16 %, tandis que celle du gasoil a enregistré une légère hausse de 1%.

La structure de la consommation des produits pétroliers n’a pas connu de changement significatif entre 2024 et 2025, à l’exception de quelques produits, notamment les essences dont la part est passée de 19% à 20 %, le petcoke dont la part est passée de 11 % à 10% et le fuel de 4% à 3% sur la même période.

La consommation de carburants routiers a enregistré entre 2024 et 2025, une hausse de 3%. Elle représente 65% de la consommation totale des produits pétroliers. La consommation de GPL a enregistré entre 2024 et 2025, une hausse de 9%. Celle de coke de pétrole a enregistré une légère baisse de 1% entre 2024 et 2025 (données partiellement estimées). Ce produit est utilisé exclusivement par les cimenteries et qu’il est substituable par le gaz naturel et le fuel lourd.

D’autre part, la consommation de jet aviation a enregistré une hausse importante de 10% en 2025 par rapport à l’année précédente.