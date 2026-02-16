La production nationale d’électricité a enregistré, en 2025, une hausse de 6% pour se situer à 20535 GWh (y compris autoproduction renouvelable) contre 19442 GWh en 2024, selon le rapport sur la conjoncture énergétique publié par l’Observatoire national de l’énergie et des mines.

La production destinée au marché local a enregistré une hausse de 2%. Ainsi, les achats d’électricité principalement de l’Algérie ont couvert 11% des besoins du marché local en 2025.

La STEG conserve toujours la part du lion dans la production électrique avec 95% de la production nationale à fin novembre 2025. La production d’électricité à partir des énergies renouvelables s’est située à 6%.

Par ailleurs, environ 420 MW de toitures photovoltaïques ont été installée en 2025 dans le secteur résidentiel et 70 MW sur la moyenne et la haute tension dans les secteurs industriel, tertiaire et agriculture.

Les ventes d’électricité ont enregistré une hausse de 2% entre 2024 et 2025. Les ventes des clients de la haute tension ont enregistré une augmentation de 15%, celles des clients de la moyenne tension ont enregistré une quasi-stabilité.

A noter que pour les ventes basse tension destinées majoritairement au secteur résidentiel (près de 75% en moyenne), les statistiques basées sur la facturation bimestrielle, dont près de la moitié est estimée, ne permettent pas d’avoir une idée exacte sur la consommation réelle.

Les industriels restent les plus grands consommateurs d’électricité avec 57% de la totalité de la demande des clients à haute tension et moyenne tension (HT&MT) en 2025.

Plusieurs secteurs ont enregistré une hausse des ventes principalement les ventes du l’industrie du papier et de l’édition (+8%), le pompage d’eau et service sanitaire (+8%) et les industries extractives (+5%) contre une baisse du pompage agricole (-3%) et les industries du textile et de l’habillement (-3%), a fait savoir la même source.