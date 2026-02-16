Le bilan d’énergie primaire fait apparaître en 2025, un déficit de 6.3 Mtep enregistrant, ainsi, une hausse de 18% par rapport à 2024, et ce, en comptabilisant la redevance, selon le rapport sur la conjoncture énergétique publié par l’Observatoire national de l’énergie et des mines.

Le taux d’indépendance énergétique, qui représente le ratio des ressources d’énergie primaire par la consommation primaire, s’est situé à 35% en 2025 contre 41% en 2024.

Alors que, sans comptabilisation de la redevance, le taux d’indépendance énergétique se limiterait à 27% en 2025 contre 31% durant 2024.

Les ressources d’énergie primaire se sont situées à 3.4 Mtep en 2025, enregistrant, ainsi, une baisse par rapport à la même période de l’année précédente de 10%. Cette diminution est due principalement à la baisse de la production nationale du pétrole brut et du gaz naturel.

Les ressources d’énergie primaire restent dominées par la production nationale de pétrole et du gaz qui participent tous les deux à hauteur de 69% de la totalité des ressources d’énergie primaire. La part de l’électricité renouvelable (production STEG et privée et autoproduction) reste timide et ne représente que 3% des ressources primaires.

A signaler que la redevance sur le transit du gaz algérien a enregistré une baisse de 13% en 2025 par rapport à 2024.

Pour la demande d’énergie primaire, elle a enregistré entre 2025 et 2024 une hausse de 7%. La demande du gaz naturel a augmenté de 10%, celle des produits pétroliers a enregistré une hausse de 3% et la production d’électricité à partir des sources renouvelables a augmenté de 13%.

La structure de la demande en énergie primaire a enregistré un léger changement, en effet, la part de la demande des produits pétroliers est passé de 50% en 2024 à 49% durant 2025.

La part du gaz naturel a augmenté, par contre, de 49 % en 2024 à 50% en 2025, selon l’observatoire.