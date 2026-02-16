Le déficit de la balance commerciale énergétique, en tenant compte de la redevance du gaz algérien exportée, a enregistré, en 2025, une hausse de 3% pour se situer à 11023 millions de dinars(MD), selon le rapport sur la conjoncture énergétique publié par l’Observatoire national de l’énergie et des mines.

Les exportations des produits énergétiques ont enregistré une baisse en valeur de 26% accompagnée par une baisse des importations en valeur de 4%.

Selon l’observatoire, les échanges commerciaux dans le secteur de l’énergie sont très sensibles à trois facteurs à savoir les quantités échangées, le taux de change dollar/dinar ($/DT) et les cours du Brent, qualité de référence sur laquelle sont indexés les prix du brut importé et exporté ainsi que les produits pétroliers.

En effet, au cours du mois de décembre 2025, les cours du Brent ont enregistré une baisse de 11$/bbl par rapport au mois de décembre 2024.

Au cours de la même période, le taux de change du dinar tunisien par rapport au dollar a enregistré une baisse de 8% par rapport au Dollar américain, principale devise d’échange des produits énergétiques en comparaison avec la même période de l’année dernière.