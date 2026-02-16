Les travaux de réhabilitation de la route reliant les zones de Gareet Sassi et Tabbak (délégation de Korba) à celles de Hammada et Kourchine (délégation d’El Mida), dans le gouvernorat de Nabeul ont débuté samedi, ont indiqué des sources locales.

Le projet, d’un coût de 2,6 millions de dinars, doit s’étaler sur sept mois. Il porte sur un tronçon de 7,3 kilomètres considéré comme un axe vital reliant plusieurs secteurs des délégations de Korba et Mida.

Supervisé par la direction régionale de l’Équipement et de l’Habitat, le chantier vise à améliorer la connectivité entre les localités concernées, à fluidifier la circulation et à soutenir l’activité économique dans cette zone à vocation agricole.

Selon Ramzi Ben Othman, membre du conseil local de Korba, cette réhabilitation constitue « une priorité majeure » pour les habitants, confrontés depuis des années à la dégradation avancée de la chaussée.

Il a indiqué avoir sollicité, lors d’une précédente visite du ministre de l’Équipement dans la région, l’accélération de ce projet, évoquant une situation « catastrophique » marquée par la multiplication des nids-de-poule et les difficultés de déplacement.

Des habitants avaient à plusieurs reprises appelé les autorités locales et régionales à intervenir, soulignant les dégâts causés aux véhicules et les entraves à la mobilité quotidienne.