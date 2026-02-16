Le tissu des sociétés communautaires dans le gouvernorat de Monastir s’est renforcé avec la création d’une nouvelle entité dénommée “Entreprise communautaire régionale Sanabel pour les services agricoles”. Basée à Jammel, la société a tenu récemment son assemblée générale constitutive.

Le champ d’activité de l’entreprise englobe le labourage des terres, l’irrigation des cultures ainsi que la production de fourrages destinés à l’alimentation animale. Ces activités visent à fournir une gamme de services de proximité aux agriculteurs de la région.

Présidant l’ouverture de l’assemblée constitutive au siège de la municipalité de Jammel, le gouverneur de Monastir, Issa Moussa a réaffirmé la volonté des autorités régionales d’accompagner ce type d’initiatives pour garantir leur réussite. Il a, par ailleurs, appelé les jeunes et les demandeurs d’emploi de la région à concrétiser leurs projets en créant des sociétés communautaires locales ou régionales, tout en profitant des avantages administratifs et mécanismes de financement mis en place par l’État.

De leur côté, la directrice régionale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle ainsi que le président du conseil régional de Monastir ont souligné l’importance de ce projet dans le soutien au développement régional et la promotion du travail participatif. Ils ont salué le climat favorable et les procédures simplifiées entourant désormais la création de ce modèle d’entreprises.