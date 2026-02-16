Les réunions préparatoires se poursuivent en vue de la création du Groupe arabe des livres audio (Asbu Audiobook Group), une initiative lancée par l’Union de radiodiffusion des états arabes (ASBU) en octobre dernier.

Suite à une première réunion de la Comité fondateur en octobre dernier, la deuxième réunion, tenue au début du mois, a été consacrée à la discussion des volets exécutifs liés aux mécanismes de sélection des contenus, aux domaines de production et aux aspects juridiques liés à la production et à la diffusion des livres audio. Les participants ont notamment examiné les aspects juridiques et contractuels garantissant les droits de toutes les parties, y compris l’initiateur du projet (ASBU).

Lors de cette réunion, à laquelle ont participé des représentants de comités de radiodiffusion de l’ASBU, les participants ont également passé en revue les meilleurs moyens pour mettre en place un mécanisme de sélection des livres audio. Ils ont convenu de former un comité d’experts chargé de sélectionner les livres qui seront enregistrés sous forme audio. Le comité devra avoir terminé la sélection des titres des livres au plus tard début du mois d’avril, annonce par l’ASBU.

A propos des domaines de lecture audio approuvés, il a été convenu de lancer l’expérience avec deux classifications (domaine de la fiction et la domaine non-fiction), alors que la production de livres audio pour enfants sera classée dans une série distincte.

La même source ajoute que les livres comporte le roman, la poésie et la nouvelle, alors que les livres de non-fiction couvrent tous les domaines du développement personnel (y compris l’éducation moderne), les biographies, les livres historiques, les principes de philosophie (philosophie simplifiée) et la psychologie.