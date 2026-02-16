Le bureau de l’Afrique du Nord du Fonds mondial pour la nature (WWF) a annoncé le lancement d’un appel à candidatures pour la participation à la 1ère cohorte de WWF Talent Academy.

Selon une publication diffusée sur la page officielle du bureau de l’Afrique du Nord du Fonds, cette initiative vise à former des jeunes leaders dans le domaine de la biodiversité.

L’évènement aura lieu au Parc national d’El Feija, du 21 au 27 mars 2026 et la date limite de candidature est fixée au 20 février en cours.

Sont concernés, les jeunes âgés entre 18 et 35 ans intéressés par l’environnement.

Pour participer, il convient de consulter le site suivant : https://shorturl.at/yGSn7