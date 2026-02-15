Fermé depuis une dizaine d’années, le terminal de fret de l’aéroport de Enfidha-Hammamet vient de rouvrir. Exploité par TAV Tunisie – groupe Aéroports de Paris, la réouverture du terminal a eu lieu le 6 février 2026. Une cérémonie a été organisée à cette occasion. Elle a été marquée par l’accueil d’un premier vol cargo.

Selon des données fournies par l’ambassade de France en Tunisie. Ce terminal, qui n’était plus exploité depuis une dizaine d’années, offre 4500 M2 de surfaces de stockage et une capacité de traitement de 19 000 tonnes de fret aérien/an ; il dispose également de zones de stockage spécialisées pour recevoir tous types de marchandises (congelés, réfrigérés, produits chimiques et dangereux, etc.).

Filiale du groupe ADP – Aéroports de Paris qui en détient 46,12% du capital, TAV Aéroports gère un portefeuille de 14 aéroports, dont les aéroports de Enfidha-Hammamet et de Monastir en Tunisie dans le cadre d’une concession de 40 ans conclue en 2007. L’aéroport international de Enfidha-Hammamet a été construit entre juillet 2007 et décembre 2009, et offre la plus grande capacité aéroportuaire de Tunisie avec 7 millions de passagers par an.

ABS