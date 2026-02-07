L’Aéroport d’Enfidha-Hammamet a officiellement relancé, vendredi, l’activité de son terminal cargo, à l’arrêt depuis 2017, a annoncé « Tav Tunisie », la société turque gestionnaire de l’aéroport, « Tav Tunisie ».

Selon la société, cette reprise constitue une étape structurante dans la stratégie de repositionnement de la plateforme aéroportuaire. Elle s’inscrit dans une vision visant à faire du fret aérien un levier prioritaire de croissance durable, de diversification des activités aéroportuaires et de renforcement de la compétitivité logistique aux niveaux national et régional.

La relance a été annoncée, lors d’une cérémonie organisée en partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie du Centre (CCIC), en présence de représentants d’institutions nationales et d’acteurs majeurs du secteur du transport et de la logistique.

L’événement a été marqué par la signature de contrats et de protocoles d’accord avec plusieurs opérateurs internationaux, dont un contrat avec Express World Group, spécialisé dans les solutions logistiques intégrées, ainsi qu’un autre avec Cargo Wings Express, opérateur de fret aérien et de services cargo spécialisés. Un protocole d’accord a également été conclu avec Savino Del Bene, groupe international de transport et de logistique.

D’après « TAV Tunisie », ces partenariats stratégiques visent à développer des flux cargo réguliers, à optimiser les capacités opérationnelles du terminal et à offrir aux entreprises tunisiennes des solutions logistiques compétitives, fiables et adaptées aux exigences du commerce international.

« La relance du terminal cargo de l’aéroport d’Enfidha-Hammamet marque une étape déterminante dans la stratégie de développement de la société », souligné, à cette occasion, la directrice générale de TAV Tunisie, Mélanie Lefebvre.

