Le mois de janvier 2026 s’est distingué par un épisode pluviométrique d’ampleur exceptionnelle dans les régions du nord et du centre, générant des impacts hydrologiques notables, tandis que le sud est resté en situation de déficit relatif, indique l’Institut National de la Météorologie (INM).

À l’échelle nationale, sur la base des données issues de 26 stations principales, le cumul total des précipitations a atteint 2 302,7 mm, contre une normale de 1 118,1 mm, soit 206 % de la normale climatologique pour la période 1990-2020, avec une répartition spatiale contrastée, précise l’institut dans son bulletin climatologique préliminaire consacré à janvier 2026.

Ainsi, janvier 2026 peut être classé comme fortement excédentaire sur le plan pluviométrique à l’échelle nationale, avec une concentration marquée des excédents sur les régions du nord et du centre, ce qui le place au 6ᵉ rang des mois de janvier les plus pluvieux au niveau national, le nord enregistrant 232 % de la normale (+1 011 mm), le centre 223 % (+244,8 mm) et le sud seulement 54 % (−71,2 mm).

Les cumuls exceptionnellement élevés observés au nord et au centre ont entraîné une saturation rapide des sols, une augmentation significative des écoulements de surface ainsi qu’une forte sollicitation des réseaux d’évacuation des eaux pluviales, expliquant les inondations localisées, notamment dans les zones urbaines et périurbaines.

Sur la période 1950-2026, janvier 2026 se positionne donc au 6ᵉ rang des mois de janvier les plus pluvieux à l’échelle nationale, avec un cumul de 2 302,7 mm, bien que ce total reste inférieur aux records historiques, notamment celui de 1990 (3 901,2 mm), il demeure significativement élevé et comparable aux années 1999 (2 699,5 mm), 2009 (2 696,6 mm), 2003 (2 650 mm) et 2006 (2 566,5 mm), confirmant ainsi le caractère exceptionnel de la pluviométrie observée et soulignant l’importance de cet épisode ainsi que ses répercussions hydrologiques à l’échelle nationale.