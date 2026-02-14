Le Groupe Zouari, représentant officiel de la marque chinoise « Geely » en Tunisie, a annoncé, vendredi 13 février 2026, le lancement de trois nouveaux modèles électriques et hybrides rechargeables. Cette initiative s’inscrit dans sa stratégie de promotion de la mobilité durable sur le marché tunisien.

Lors d’une déclaration à WMC, Mahmoud Mohsen, directeur général commercial du pôle automobile du Groupe Zouari, a détaillé les caractéristiques techniques et la politique tarifaire de cette nouvelle génération de véhicules.

Trois modèles écologiques

1️⃣ Geely EX2 – Citadine 100 % électrique

La GX2 est une citadine entièrement électrique, longue de plus de 4 mètres afin d’offrir un espace intérieur confortable. Elle est équipée d’une batterie de 39,4 kWh, permettant une autonomie pouvant atteindre 325 km.

2️⃣ Geely EX5 – SUV électrique

La GX5 est un SUV 100 % électrique doté d’un moteur développant 218 chevaux.

Sa batterie de 60,2 kWh lui assure une autonomie allant jusqu’à 430 km selon le cycle WLTP.

3️⃣ Geely EX5-e – Hybride rechargeable (PHEV)

Ce modèle hybride rechargeable combine moteur thermique et système électrique.

Son autonomie globale dépasse les 1.000 km, pour une puissance cumulée de 260 chevaux.

Tarifs et disponibilité

Le Groupe Zouari adopte une politique tarifaire visant à démocratiser l’accès aux véhicules électriques en Tunisie :

Geely EX2 : 52 000 dinars

: 52 000 dinars Geely EX5 (électrique) : 92 000 dinars

: 92 000 dinars Geely EX5 (hybride) : 86 800 dinars

Les modèles GX5 sont disponibles immédiatement. Une nouvelle livraison incluant les trois modèles est attendue en avril prochain (ou fin mars) et sera commercialisée via le réseau Sotudis à travers tout le territoire tunisien.