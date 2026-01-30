La Mahindra XUV 3XO est lancée en Tunisie par le Groupe Zouari le 29 janvier 2026. Proposée à partir de 56 800 DT, elle remplace la XUV 300. Elle se distingue par une garantie de 5 ans (150 000 km) et l’introduction de la conduite autonome de niveau 2 sur la version AX7L.

La cérémonie a été présidée par Farès Zouari, directeur général du groupe, en présence de l’ambassadrice de l’Inde en Tunisie, Devyani Uttam Khobragade, ainsi que du fondateur du groupe Hafedh Zouari, de plusieurs personnalités nationales, de journalistes et d’acteurs du secteur automobile.

Succès confirmé et perspectives prometteuses

Selon Mahmoud Mohsen, directeur général commercial du Groupe Zouari, le XUV 300 s’est hissé en tête des ventes de son segment durant trois années consécutives, avec plus de 3.300 unités commercialisées en Tunisie. La XUV 3XO entend poursuivre cette dynamique grâce à des équipements technologiques inédits dans sa catégorie.

Caractéristiques et prix : le confort accessible

La Mahindra XUV 3XO est proposée en quatre versions et trois niveaux de finition, à des tarifs compétitifs :

MX3 (entrée de gamme) : 56 800 dinars . Équipements de série complets incluant un écran tactile 10,25 pouces et un toit ouvrant dès la première finition.

: . Équipements de série complets incluant un écran tactile et un dès la première finition. AX5 : disponible en boîte manuelle ou automatique – une première dans ce segment – avec technologie Start & Stop . Prix compris entre 60 800 et 65 800 dinars .

: disponible en – une première dans ce segment – avec technologie . Prix compris entre . AX7L (haut de gamme) : 73 800 dinars, dotée de systèmes avancés d’aide à la conduite, dont la conduite autonome de niveau 2 et une caméra 360°.

Services après-vente et garantie

Le véhicule est disponible pour le public à partir du vendredi 30 janvier 2026 dans l’ensemble du réseau du Groupe Zouari couvrant le Grand Tunis (La Marsa, Mnihla, Ben Arous, Bir Kassâa), ainsi que Sousse, Nabeul, Sfax et Gabès.

Afin de renforcer la confiance des clients, le groupe propose une garantie de 5 ans ou 150 000 km, avec un engagement ferme sur la disponibilité des pièces de rechange d’origine et la qualité des services après-vente, piliers de la réputation du Groupe Zouari sur le marché national.

🛠️ Fiche Technique & Positionnement Prix

Finition Points Forts Prix (TND) MX3 Écran 10,25″, Toit ouvrant (Série) 56 800 AX5 Boîte Auto, Start & Stop 60 800 – 65 800 AX7L Caméra 360°, Conduite Autonome Lvl 2 73 800