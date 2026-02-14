Chargé par le président de la République, Kais Saïed, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a participé, vendredi, 13 février courant, aux travaux du 2e sommet Afrique-Italie tenu, à la capitale éthiopienne, Addis-Abeba.

S’exprimant lors d’une allocution prononcée à cette occasion, le chef de la diplomatie tunisienne a mis en avant les relations d’amitié distinguées entre la Tunisie et l’Italie, soulignant l’engagement de la Tunisie à renforcer le partenariat entre le continent africain et l’Italie dans le cadre de son appui constant aux initiatives lancées par les partenaires de l’Afrique, lit-on dans un communiqué.

Ces initiatives s’inscrivent dans la perspective d’instaurer des relations de coopération, de solidarité et d’intérêt commun fondées sur le respect et la confiance mutuels et à rompre avec les mécanismes traditionnels de coopération.

Tout en plaidant en faveur d’un “modèle de partenariat” durable, équilibré et mutuellement bénéfique, favorisant le développement, la stabilité et la prospérité partagée, le ministre des affaires étrangères a réitéré l’aspiration des pays africains au soutien de ses efforts visant à relever les défis traditionnels et émergents auxquels ils font face.

Il a, à ce propos, salué la décision du gouvernement italien de convertir une partie importante de la dette des pays africains en projets de développement locaux dans des secteurs vitaux, notamment, l’éducation, la formation professionnelle, les énergies renouvelables ainsi que la sécurité alimentaire et hydrique.

Lors de son allocution, Nafti a en outre mis l’accent sur l’importance que revêt ce sommet en tant que cadre idoine permettant d’évaluer le « Plan Mattei » pour l’Afrique.

C’est également, a ajouté le ministre, une occasion pour écouter les avis des pays africains, dresser un bilan des progrès réalisés, définir les priorités et les méthodes de travail à venir afin de garantir le développement constant de cette initiative, lit-on de même source.