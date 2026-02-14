Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, s’est entretenu avec son homologue rwandais, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération du Rwanda, Olivier Nduhungirehe.

Citée dans un communiqué, la rencontre intervient en marge de la participation du chef de la diplomatie tunisienne aux travaux de la 48e session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union Africaine tenue dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, les 11 et 12 février courant.

Dans ce contexte, Les deux ministres ont discuté de la coordination autour des points inscrits à l’ordre du jour du Conseil exécutif de l’Union Africaine, mettant l’accent sur la profondeur des relations entre les deux pays et leur volonté commune d’élever le niveau de la coopération bilatérale conformément aux potentialités et opportunités disponibles en Tunisie et au Rwanda.

Les deux parties ont aussi débattu des moyens permettant de tirer meilleur parti des mécanismes de coopération économique dans le cadre de l’Union Africaine et de renforcer la concrétisation des programmes visant à réaliser l’intégration économique entre les États du continent africain.

La rencontre a constitué, selon le communiqué, une opportunité propice pour réaffirmer la bonne préparation des échéances bilatérales prévues dans la période à venir et mobiliser le soutien en faveur de plusieurs candidatures tunisiennes.

Toujours dans le cadre de sa participation aux travaux de la 48e session ordinaire, Nafti a rencontré nombre de cadres et de compétences tunisiennes travaillant au sein des différentes structures de l’organisation.

La rencontre s’est déroulée en présence du ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, qui participe également aux travaux du dialogue de haut niveau sur le financement de la santé et la sécurité sanitaire.

Lors de cette réunion, Nafti a rendu hommage aux compétences tunisiennes à l’étranger, louant leur précieuse contribution au rayonnement de l’image de notre pays, notamment, au niveau africain.

Il a, dans ce contexte, rappelé les principales étapes-phare ayant marqué la profondeur de l’appartenance africaine de la Tunisie, réaffirmant l’engagement constant de notre pays à renforcer davantage l’action africaine commune et à développer les relations bilatérales avec les différents pays africains.

Il a également souligné la disposition de notre pays à fournir l’accompagnement nécessaire aux membres de la communauté tunisienne à l’étranger, promettant d’oeuvrer à promouvoir davantage la digitalisation des services consulaires mis à leur disposition.