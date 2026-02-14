Le ministre de l’Equipement et de l’habitat, Slah Zouari a appelé à conjuguer les efforts pour accélérer la livraison des logements sociaux achevés, dans les plus brefs délais.

Le ministre a recommandé, lors de la réunion de la commission de pilotage du programme spécifique de logements sociaux, d’accélérer le rythme de construction du reste des logements et d’entamer les préparatifs du lancement de la deuxième phase du programme pour la construction des logements programmés au titre de l’année 2026, indique le ministère dans un communiqué.

La réunion a été consacrée à l’établissement des listes finales des bénéficiaires des logements sociaux et à l’adoption des prix des logements répartis dans certaines délégations dans différents gouvernorats.

Il convient de noter que 4708 logements et lotissements sociaux ont été livrés dans le cadre de la première phase du programme en question.