La 25e journée du Championnat d’Italie de football s’est ouverte vendredi 13 février par la victoire de AC Milan sur la pelouse de Pise (2-1). Un succès qui permet aux Milanais de consolider leur deuxième place avec 53 points en 24 matches.

En tête du classement, l’Inter Milan conserve la première position avec 58 points en 24 rencontres (19 victoires, 1 nul, 4 défaites). L’Inter affiche 57 buts marqués pour 19 encaissés, soit une différence de +38.

Naples et la Juventus en embuscade

Derrière le duo milanais, Naples occupe la troisième place avec 49 points. Juventus Turin suit avec 46 points, à égalité avec l’AS Rome, cinquième à la différence de buts.

La lutte reste serrée pour les places européennes, avec Côme (41 points) et l’Atalanta Bergame (39 points) encore en course.

Les affiches du week-end

Samedi 14 février, Côme affronte la Fiorentina, la Lazio Rome reçoit l’Atalanta Bergame, et l’Inter Milan accueille la Juventus Turin.

Dimanche 15 février, Udinese joue contre Sassuolo. Cremonese affronte Genoa. Parme reçoit Hellas Vérone. Torino défie Bologne. Enfin, Naples accueille l’AS Rome.

La journée se conclut lundi 16 février avec Cagliari face à Lecce.

Bas de tableau sous pression

En bas de classement, Pise est dernier avec 15 points en 25 matches. Hellas Vérone compte également 15 points en 24 rencontres. La Fiorentina (18 points) et Lecce (21 points) restent en difficulté.