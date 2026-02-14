²La sélection tunisienne de Wushu Kung Fu a terminé les championnats d’Afrique des jeunes, organisés en Égypte jusqu’au 14 février, avec un total de 22 médailles (8 or, 12 argent et 2 bronze). Ce bilan permet à la Tunisie de se classer deuxième au classement général, derrière l’Égypte, pays hôte.

Huit titres africains

La moisson tunisienne comprend huit médailles d’or. Ahmed Baraa s’est distingué avec trois titres. Les autres sacres sont revenus à Nidha Ajmi, Zaineb Manai, Hamza Hammami, Louay Baccouche et Yassine Hamdi.

Ce total d’or a pesé dans le classement final des nations, dominé par l’Égypte.

Douze médailles d’argent

La Tunisie a également décroché douze médailles d’argent. Hamza Hammami ajoute une médaille d’argent à son titre. Rafed Mabrouk en compte deux. Zaineb Manai, Soujoud Chouachi, Koussay Baccouche, Cheima Younes, Mohamed Yassine Aidouni, Fatma Louati et Nidhal Ajmi figurent aussi parmi les vice-champions.

Soujoud Chaouachi a remporté deux médailles d’argent.

Deux médailles de bronze

Deux médailles de bronze complètent le bilan tunisien. Elles ont été obtenues par Nidhal Ajmi et Koussay Baccouche.

Au terme de la deuxième et dernière journée de compétition, la Tunisie totalise donc 22 médailles et monte sur la deuxième marche du classement général africain.