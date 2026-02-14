Le président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), Dr Sidi Ould Tah, se rend cette semaine à Addis-Abeba pour participer au 39ᵉ Sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine (UA), prévu du 14 au 15 février 2026. Cette visite marque sa première grande intervention continentale depuis sa prise de fonction, le 1er septembre 2025.

Le président de la première institution financière du continent entend faire de la BAD le principal moteur de la transformation structurelle de l’Afrique. Il présentera aux dirigeants africains sa vision stratégique des « Quatre points cardinaux », conçue pour combler le déficit de financement, garantir la souveraineté financière, tirer parti du dividende démographique et bâtir des infrastructures résilientes grâce à la transformation locale des ressources naturelles.

Selon le site web de la BAD, cette feuille de route s’inscrit dans la Nouvelle architecture financière africaine (NAFA), un cadre destiné à mobiliser des ressources à grande échelle afin d’accélérer le développement socioéconomique du continent.

La BAD a déjà enregistré des avancées majeures, notamment la reconstitution historique du Fonds africain de développement (FAD-17), avec 11 milliards de dollars de dons mobilisés, grâce à la participation de 24 pays africains, dont 19 pour la première fois.

Dr Ould Tah prendra la parole lors de la séance plénière des chefs d’État pour exposer sa vision visant à aligner les « Quatre points cardinaux » sur l’Agenda 2063 de l’Union africaine.

En marge des travaux, le président de la BAD tiendra une série d’entretiens bilatéraux avec des dirigeants africains et des partenaires internationaux, dans l’objectif de renforcer la coopération stratégique.

Le Groupe de la Banque, en coordination avec l’Union africaine et ses partenaires, participera également à plusieurs événements à fort impact visant à répondre aux défis les plus urgents du continent. Il s’agit notamment de la présentation de la 10ᵉ édition de l’Indice africain d’ouverture des visas, d’une réunion ministérielle avec le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) consacrée au financement de la santé, du 2ᵉ Sommet Italie-Afrique dédié au bilan du Plan Mattei pour l’Afrique, ainsi que du dîner annuel des Leaders africains pour la nutrition (ALN), organisé en partenariat avec Nutrition International, et consacré à la nutrition de la petite enfance.