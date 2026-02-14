L’organisation mondiale de la santé (OMS- Bureau de Tunis) a affirmé que les enfants âgés de moins de cinq ans, en particulier les nourrissons et les enfants âgés moins de deux ans sont les plus exposés au risque d’anémie.

L’OMS a souligné, dans un communiqué publié sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, à l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l’anémie qui coïncide avec le 13 février de chaque année, que cette maladie peut avoir des conséquences majeures et entraîner un retard dans le développement cognitif et physique chez les enfants.

Elle a ajouté que l’anémie chez les enfants et les nourrissons peut avoir des conséquences sanitaires non traitables qui affectent le développement du cerveau, et des répercussions négatives sur le rendement scolaire en raison du retard de croissance et de l’apparition de troubles du comportement, tels que la diminution de l’activité physique et le manque d’intérêt pour les activités sociales.

“L’anémie due à une carence en fer constitue un problème de santé publique” a précisé l’OMS, expliquant que la perte de sang abondante et continue pendant les menstruations, l’augmentation du volume sanguin pendant la grossesse et la perte de sang pendant ou après l’accouchement, notamment en cas de saignement post-partum, sont considérées comme des facteurs qui favorisent l’atteinte par l’anémie.

Evoquant les causes de l’anémie, l’OMS a mentionné les troubles génétiques affectant les globules rouges, la carence en nutriments tels que le fer, la vitamine A, l’acide folique, la vitamine B12 et la riboflavine.

“Certaines maladies chroniques et infections, le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et les infections parasitaires peuvent contribuer à l’apparition de l’anémie”, a-t-elle ajouté.

Elle a indiqué que les symptômes courants et non spécifiques de l’anémie sont: la fatigue, les sensations de vertige ou d’étourdissement, les maux de tête et l’essoufflement, en cas d’effort physique.

L’organisation a fait savoir qu’un régime alimentaire sain peut contribuer à réduire l’anémie dans certains cas, notamment à travers la consommation d’aliments riches en fer, en folates, en vitamine B12 et en vitamine A.