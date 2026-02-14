La Tunisie a réaffirmé son engagement en faveur de la solidarité et du développement durable, tout en plaidant pour un investissement accru dans l’entrepreneuriat des jeunes en milieu rural, lors de la 49e session du Conseil des gouverneurs du Fonds international de développement agricole (FIDA), tenue les 10 et 11 février à Rome sous le thème “Investir dans les jeunes entrepreneurs”.

Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh, qui conduit la délégation tunisienne à ce conclave des gouverneurs du FIDA, a salué, dans l’allocution de la Tunisie, le partenariat “actif et fructueux” avec ce Fonds, soulignant que l’institution a contribué, durant plusieurs décennies, à la réalisation de programmes et projets structurants dans différentes régions du pays.

Le ministre a insisté sur le rôle central des jeunes comme moteur du développement, appelant à renforcer leur implication dans la transition durable des systèmes agricoles et ruraux.

Il a également mis l’accent sur la nécessité de promouvoir une agriculture durable et écologique, de moderniser les infrastructures hydrauliques et de faciliter l’accès des petits agriculteurs au crédit et aux services financiers.

Il a par ailleurs plaidé pour le renforcement de l’entrepreneuriat et de l’innovation afin de créer des emplois et d’améliorer les revenus en milieu rural, à travers la mobilisation de financements, la facilitation de l’accès au crédit, la formation et le renforcement des capacités locales.

En marge des travaux, le ministre s’est entretenu avec le directeur régional pour le Proche-Orient, l’Afrique du Nord, l’Europe et l’Asie centrale au sein du FIDA, Naoufel Telahigue.

L’entretien a porté sur l’état et les perspectives de la coopération entre la Tunisie et l’organisation, ainsi que sur les projets dédiés au pays.

Une séance de travail a également réuni le ministre et le directeur du Bureau indépendant de l’évaluation (IOE) du FIDA, le Dr Indran Naidoo.

Les deux parties ont examiné les résultats préliminaires de l’évaluation de la stratégie et du programme pays (ESSP), élaborés en partenariat avec plusieurs ministères tunisiens, et échangé sur les moyens de tirer parti de ces évaluations pour améliorer l’efficacité des programmes de partenariat.

Lors d’entretiens avec des responsables tunisiens travaillant au sein du FIDA, le ministre les a appelés à contribuer davantage aux efforts nationaux de développement et à œuvrer pour une mobilisation optimale des financements et des opportunités offertes par l’institution au profit de la Tunisie.