L’ouvrage Mélanges de littérature comparée, de critique littéraire et de traductologie, éditée par Omar Mokdad Jemni, rend hommage au professeur Mongi Chemli (1931-2016), une figure centrale de l’université tunisienne.

Cet ouvrage a été publié en 2025, par l’Académie tunisienne des Sciences, des lettres et des arts Beit al-Hikma et la Société tunisienne de Littérature comparée (Sotlic). Il regroupe les contributions de chercheurs, collègues, anciens élèves et amis de Mongi Chemli et est disponible en arabe et français, en plus d’un article en anglais.

Avec ses 1009 pages dont 142 pages en français et 867 pages en arabe, ce volume aborde les grands enjeux de la littérature comparée et de la traductologie tout en explorant l’héritage du professeur Chemli, reconnu pour ses travaux influents dans ces domaines.

Cet ouvrage comprend une série d’articles scientifiques qui traitent de la littérature arabe et francophone, de l’étude des traductions et des critiques littéraires, tout en offrant une réflexion sur la transmission de l’héritage littéraire et culturel.

La partie en français présente des analyses approfondies sur la littérature maghrébine et son rapport avec la critique et la traduction. L’ouvrage commence par une étude qui explore “la filiation poétique” entre Nedjma de Kateb Yacine et Le Chien d’Ulysse de Salim Bachi, mettant en lumière les relations intertextuelles et l’évolution de la littérature maghrébine.

Suivant cette analyse, un article se concentre sur “les stéréotypes et la construction identitaire” dans la littérature maghrébine. Un autre article analyse “l’écriture de l’intime” à travers les récits autobiographiques, notamment ceux de Taha Hussein et Ernest Renan, mettant en lumière la dimension personnelle dans leurs œuvres.

“Le personnage de Shéhérazade” est également examiné comme une figure “transculturelle”, explorant son rôle et ses représentations à travers les cultures littéraires. L’ouvrage aborde également “l’ethos traductif et auteurial” dans l’œuvre L’enfant de sable de Tahar Ben Jelloun.

Un autre article, en anglais, s’intéresse aux “expériences disparates” dans la traduction interculturelle, notamment dans le contexte arabe et anglophone.

La section arabe de l’ouvrage propose également des réflexions sur des sujets essentiels pour la littérature arabe contemporaine avec une section dédiée à feu Mongi Chemli. En honorant la mémoire du professeur Chemli, il témoigne de l’importance de ses contributions à la réflexion sur les échanges littéraires et culturels dans le monde arabe et au-delà.

Cet ouvrage offre une approche riche et diversifiée de la littérature comparée, de la critique littéraire et de la traductologie. Disponible au prix de 60 Dinars, cet ouvrage constitue une ressource essentielle pour les chercheurs, enseignants et étudiants intéressés par ces domaines.