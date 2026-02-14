Les préparatifs organisationnels et techniques du 60ème Festival international de Carthage ont été au menu d’une séance de travail organisée, jeudi, au ministère des Affaires culturelles, présidée par la ministre Amina Srarfi, en présence plusieurs cadres du ministère et de membres du Comité directeur du festival.

Mme Srarfi a souligné que cette édition exceptionnelle devrait être l’occasion de rappeler la mémoire artistique du festival et de valoriser son patrimoine culturel, tout en s’ouvrant à de nouvelles perspectives créatives en phase avec les mutations actuelles du paysage artistique.

Il s’agit également de consacrer la place qu’occupe le Festival de Carthage comme l’un des festivals culturels les plus importants aux niveaux national et international, a-t-elle ajouté.

La ministre a relevé l’importance de édition qui devrait refléter le rayonnement du Festival et sa place à l’échelle régionale et internationale, à travers une programmation artistique variée alliant grandes représentations et productions tunisiennes de qualité, tout en s’ouvrant aux expériences artistiques internationales, dans le souci de la qualité et du respect de l’identité du festival.

Mme Srarfi a également appelé à une bonne préparation logistique et organisationnelle, et à garantir les meilleures conditions pour accueillir les artistes et le public, appelant à une coordination accrue entre les différentes parties prenantes pour assurer le succès de cette édition exceptionnelle.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre d’une série de rencontres préparatoires visant à élaborer une vision globale pour une 60ème édition à la hauteur de l’histoire du Festival international de Carthage et à confirmer son rôle en tant que pilier essentiel de la scène culturelle tunisienne.

A noter que le directeur du 60ème Festival international de Carthage n’a pas encore été nommé sachant que l’édition précédente de ce prestigieux festival international a été organisée sans directeur artistique, ce qui avait suscité une vive polémique quant à l’aspect organisationnel et sa programmation. Des spectacles avaient été annulés sous la pression du public sur les réseaux sociaux, sans que le comité d’organisation n’explique ses choix de ces spectacles.