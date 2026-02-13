Le Centre Culturel International de Hammamet (CCIH) -Maison de la Méditerranée pour la Culture et les Arts-, en collaboration avec l’Association Italienne de Tunisie, organise le 14 février 2026 à 17h30 une soirée musicale intitulée “Chansons d’amour”.

Cette soirée sera portée par HABI BAND, qui invite le public à un voyage musical à travers un répertoire de grandes chansons d’amour italiennes et internationales. Entre mélodies intemporelles et interprétations sensibles, le groupe propose un moment dédié à la mémoire collective de ces airs qui traversent les générations.

La formation réunit Mastronardi Lino à la guitare MIDI apportant des textures sonores contemporaines, Santoro Antonio à la guitare acoustique et au chant ainsi que Zagami Rita au chant, dont la voix accompagne ce moment musical empreint de nostalgie.