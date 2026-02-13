Le marché boursier poursuit son élan positif. L’indice de référence a progressé vendredi de + 0,21 % à 14 626,36 points, dans un volume de 6,4 MD, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre UBCI a chapeauté le palmarès de la séance. L’action du banquier privé a gagné de 4,5 % à 37,920 D, dans un maigre flux de 7 mille dinars.

Le titre STA a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action du concessionnaire de la marque chinoise CHERY a bondi de 3,7 % à 63,250 D.

La valeur a amassé des échanges de près de 62 mille dinars sur la séance. Le titre SOTIPAPIER s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX.

L’action du papetier a cédé – 4,9 % à 2,530 D. La valeur a été transigée à hauteur de 7 mille dinars seulement sur la séance.

Le titre MAGASIN GENERAL a figuré parmi les plus fortes baisses de la séance. L’action du spécialiste de la grande distribution a perdu – 3,9 % à 10,000 D, en brassant un faible volume de 6 mille dinars. AMEN BANK a été la valeur la plus active de la séance.

L’action de la banque a terminé la séance en territoire positif (+0,99% à 57,990 D), en alimentant le marché avec des capitaux de 2,1 MD.