Le projet “La Tunisie vers 30×30” visant à renforcer et étendre le réseau des Aires Marines et Côtières Protégées (AMCP) en Tunisie, a été officiellement lancé, vendredi, par le Centre de Coopération pour la Méditerranée de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN Med) et le Centre d’Activités Régionales pour les Aires Spécialement Protégées (SPA/RAC).

Sur le plan national, le ministère de l’Environnement, membre gouvernemental de l’UICN, et l’Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral (APAL) coordonneront la mise en œuvre de ce projet.

Cette initiative vise à accélérer la contribution nationale à l’objectif 30×30 du Cadre Mondial pour la Biodiversité qui vise à protéger au moins 30 % des terres, des eaux douces et des océans de la planète d’ici 2030.

L’initiative prévoit d’identifier et de sécuriser des zones à haute valeur biologique et écologique en Tunisie afin de poser les bases de nouvelles aires protégées potentielles, tout en améliorant l’efficacité de gestion des sites existants. Il vise également à favoriser l’autonomie des communautés locales et à garantir la contribution de la société civile aux objectifs de conservation.

D’une durée de trois ans et demie (2026-2029), le projet accompagnera la Tunisie dans le renforcement d’un réseau cohérent d’aires protégées juridiquement reconnues, efficacement gérées et ancrées dans leur contexte socio-économique.

La Tunisie abrite, en effet, une riche biodiversité marine et côtière qui soutient la résilience côtière, les pêcheries et les moyens de subsistance locaux. Avec une couverture actuelle des aires protégées inférieure à 3% de son territoire marin, la Tunisie dispose d’un potentiel considérable pour renforcer son réseau de protection et contribuer à l’objectif 30×30 du Cadre Mondial pour la Biodiversité.

Les aires protégées constituent un pilier essentiel des stratégies de conservation de la biodiversité, notamment dans le cadre de la Stratégie et du Plan d’Action Nationaux pour la Biodiversité (SPANB) 2018-2030, alignés sur le Cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal. La cible nationale définie dans la SPANB vise à renforcer le réseau des Aires Marines et Côtières Protégées (AMCP) afin d’améliorer leur couverture territoriale, à travers la création de nouvelles aires présentant un intérêt écologique et une forte diversité biologique. Cette action devrait être associée à l’élaboration des plans de gestion pour toutes les AMCP existantes pour et assurer leur suivi et évaluation.

La Tunisie compte un nombre important d’aires protégées marines ou gérées avec une composante marine (18 sites). La majorité d’entre elles sont classées sites Ramsar (15 sites), tandis que trois sont désignées Aires Spécialement Protégées d’Importance Méditerranéenne (ASPIM). Par ailleurs, six sites sont en phase de création en tant qu’AMCP : les îles Kneiss, l’archipel de La Galite, les îles Kuriat, Zembra et Zembretta, les Ilots nord de Kerkennah et Ras R’mel à Djerba.

À cette occasion, une convention de partenariat a été signée entre le SPA/RAC, l’UICN Med et le WWF Afrique du Nord, marquant le démarrage opérationnel du projet et consolidant une coopération stratégique en faveur de la biodiversité marine tunisienne.