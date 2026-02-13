Le marché boursier a évolué en dents de scie avant de terminer la semaine du 9 au 13 février courant, sur une note globalement haussière : une progression de 0,19 % à 14 626,36 points, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

L’indice de référence porte, ainsi, sa performance annuelle à +8,75 %.

La semaine écoulée a été marquée par une accalmie sur le front des échanges. Une enveloppe de 39,6 MD a été échangée sur le marché, soit un flux moyen quotidien de 7,9 MD.

Une transaction de blocs sur le titre POULINA GROUP HOLDING (pour un montant global de 1,1 MD) a été réalisée, note la même source.

Analyse des valeurs

Le titre BH LEASING s’est offert la meilleure performance de la semaine. L’action du leaseur adossé au groupe BH s’est appréciée de 12,1 % à 4,070 Dt, dans un volume anémique de 7 mille dinars.

Le titre TUNIS RE s’est illustré parmi les plus grands gagnants de la semaine. L’action du réassureur national a signé une avancée de 8,5 % à 14,000 D, tout animant le marché avec des échanges de 1,5 MD.

Le titre SOTIPAPIER s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX au terme de la semaine. L’action du spécialiste du papier Kraft et Test Liner a reculé de –8,3 % à 2,530 D. La valeur a brassé un flux très limité de 35 mille dinars sur la semaine.

Le titre BT a figuré parmi les plus fortes baisses de la semaine. Sur fond de prises de bénéfices, l’action de la banque a abandonné –3,6 % à 6,790 D. La valeur a amassé un volume global de 787 mille dinars sur la semaine.

BNA a été de loin le titre le plus dynamique de la cote. L’action de la banque a alimenté le marché avec des capitaux de 9,6 MD sur la semaine. La valeur a terminé la semaine en territoire positif, grignotant 0,3 % à 13,190 D.