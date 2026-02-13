Les travaux de raccordement du réseau de distribution d’eau potable à Monastir à la station de dessalement d’eau de Sidi Abdelhamid à Sousse, devraient être achevés, en juin 2026.

D’une durée estimée à 15 mois, ce chantier est réalisé moyennant une enveloppe de 30 millions de dinars.

Les travaux portent sur l’installation de 1250 conduites sur une distance de 7 km pour assurer le raccordement des réservoirs d’eau à Harkoussia, Bembla et Masjed Aissa à la station de dessalement d’eau.

Le projet vise à garantir un accès continu, proportionné et sécurisé à l’eau potable dans le gouvernorat de Monastir.

A noter que la construction de la station de dessalement d’eau de Sidi Abdelhamid, dont le coût s’élève à 128 millions de dinars, est réalisée à 90%, sachant qu’elle est dotée d’une capacité de production de 50 mille m3/jour, extensible à 100 mille m3/jour.