A l’occasion de la journée mondiale de la radio célébrée le 13 février de chaque année, la Radio Tunisienne a organisé, vendredi, au siège de l’Union des Radios Arabes (ASBU), un colloque scientifique intitulé “Les médias et l’Intelligence artificielle: de la recherche scientifique à la pratique professionnelle “.

La Pdg de la Radio Tunisienne, Hind Gharbi a souligné dans son intervention la nécessité d’investir dans les technologies modernes avec conscience et responsabilité, à trouver des solutions aux fausses informations, à protéger les données personnelles et tenir compte de la dimension humaine du travail journalistique.

Tout admettant l’utilité l’IA pour le journaliste, la responsable a insisté sur le travail de vérification devant être effectué dans la mesure où cet outil ne doit en aucun cas annuler le rôle de l’humain.

De son côté, l’ambassadeur de la Tunisie en France et son représentant à l’Unesco, Dhia Khaled a exposé, dans son allocution, le cadre éthique de la protection des données personnelles à l’ère de l’IA estimant que cette évolution technologique soulève des interrogations autour de l’avenir des métiers radiophoniques.

S’agissant des caractéristiques de l’IA, la professeure universitaire Feryel Beji a indiqué dans son intervention intitulée “l’Intelligence artificielle : Les concepts théoriques et appliqués” que la 6ème génération d’informatique s’appuie sur le principe du développement et de l’imitation de tous ce que fait l’humain à partir du concept de la perception sensorielle.

Elle a ajouté que l’IA est un moyen d’aide à la réflexion, l’apprentissage et la prise de décision d’où selon elle le besoin de l’étudier.

Evoquant des pays comme le Japon et les États-Unis qui ont entamé des recherches en IA dès 1956, œuvrant à faire des ordinateurs des partenaires intelligents au cœur de la vie quotidienne, la chercheuse a souligné que l’IA peut être un allié stratégique pour les médias, contribuant à l’analyse des données et à la production d’informations.

De son côté, le professeur Montasser Zaghdoud, spécialiste de l’intelligence d’affaires, a abordé l’importance de l’IA dans l’économie du savoir, notamment dans la médecine de pointe et l’industrie. Il a noté que le marché industriel de l’IA devrait atteindre 153 milliards de dollars d’ici 2030.

Il a ajouté que le marché de l’IA dans le domaine de l’éducation devrait atteindre 348 milliards de dollars d’ici 2031, avec un taux de croissance annuel de 19 %.

D’autres sujets liés à l’IA ont été abordés lors de ce colloque tels que son intégration dans les médias publics et les méthodes d’interaction entre l’homme et la machine.