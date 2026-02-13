Le ministre du Tourisme et de l’artisanat, Sofiane Tekaya a appelé à renforcer l’activité culturelle et touristique, durant le mois de Ramadan, afin de dynamiser le cycle économique et renforcer les programmes de sensibilisation relatifs à la propreté et à la préservation de l’environnement.

Intervenant lors d’une réunion avec une délégation de l’association du festival de la Médina consacrée à l’examen des initiatives de développement du tourisme culturel, le ministre a appelé à diversifier et enrichir les programmes culturels, et ce, en coordination avec les autorités concernées.

Tekaya a mis l’accent sur l’importance de l’organisation des foires spécialisées, notamment à l’occasion de la journée nationale de l’habit traditionnel, indique un communiqué du ministère du Tourisme.

Le ministre a appelé à renforcer la relation avec le patrimoine national, faire connaitre la civilisation et l’histoire tunisiens dans le cadre d’une nouvelle approche éducative et culturelle et consolider la participation des jeunes et des étudiants dans l’élaboration et la réalisation des programmes et des spectacles culturels.

Il a appelé également à faire participer l’association dans l’élaboration du programme « Tunisie Capitale du tourisme arabe 2027 ».

La réunion s’inscrit dans le cadre de l’adoption du ministère du Tourisme d’une approche participative avec les structures culturelles afin d’appuyer la disposition de la Tunisie aux prochains rendez-vous culturels, notamment le programme « Tunisie Capitale du tourisme arabe 2027 ».

L’objectif est de développer le tourisme culturel et national et de renforcer le rôle des événements culturels dans le développement du tourisme, outre la valorisation de l’identité culturelle et la consolidation du positionnement de la Tunisie en tant que destination touristique.