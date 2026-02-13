Le Conseil national de l’Ordre des Pharmaciens de Tunisie (CNOPT) a publié, ce vendredi, les horaires des officines pendant le mois de ramadan 2026.

Selon le CNOPT, les officines de catégorie A travailleront du lundi au vendredi de 8h30 jusqu’à 17h00 avec autorisation de fermeture à 16h00 et de 8h30 jusqu’à 13h le samedi.

Les officines de catégorie A de garde seront, quant à elles, ouvertes de 8h30 jusqu’à 19h30 du lundi au samedi ainsi que les dimanches et les jours fériés.

Par ailleurs, les officines de catégorie B travailleront tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés, de 19h30 jusqu’à 8h30.

Le CNOPT rappelle que l’affichage des horaires de travail et des officines de garde est obligatoire.

Les tours de garde, sont assurés par les Officines désignées sur les tableaux arrêtés par les Conseils régionaux, selon la même source.