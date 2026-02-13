La Tunisie a participé le 10 février à Caserta, en Italie, au lancement d’un ambitieux programme de renforcement des capacités destiné à 1320 hauts fonctionnaires africains, dont 330 Tunisiens, dans le cadre du Plan Mattei.

L’ambassade de Tunisie à Rome et la directrice de l’École nationale d’administration (ENA) tunisienne ont représenté la Tunisie à cet événement, l’ENA assurant le rôle d’institution nationale partenaire pour la mise en œuvre du programme.

Initié par l’École nationale d’administration italienne (Scuola Nazionale dell’Amministrazione, SNA), ce projet concerne également la Côte d’Ivoire, l’Éthiopie et le Kenya. Il prévoit des programmes de formation communs, des visites d’étude ainsi que la mise en place de partenariats institutionnels durables entre l’Italie et les quatre pays bénéficiaires.

Selon les informations diffusées par l’ambassade, la cérémonie de lancement a réuni le vice-ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, des responsables des administrations publiques des quatre pays africains participants, ainsi que des représentants de l’Agence italienne de coopération et de développement (AICS) et de la structure dédiée au Plan Mattei.

Une table ronde a suivi la cérémonie officielle afin de détailler les phases opérationnelles du projet et de recueillir les attentes des pays bénéficiaires, en présence notamment du ministère italien des Affaires étrangères, de la direction générale italienne de la Fonction publique et des délégations africaines.