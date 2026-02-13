Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées et le ministère des Technologies de la Communication ont lancé, mardi, la campagne nationale “Les Quatre Non” pour protéger les enfants tunisiens des cybermenaces, à l’occasion du Safer Internet Day 2026.

Cette initiative fixe quatre interdictions progressives selon l’âge : pas d’écrans avant 3 ans, pas de jeux vidéo avant 6 ans, pas d’Internet sans surveillance avant 9 ans et pas de réseaux sociaux avant 15 ans.

La campagne, menée en collaboration avec l’Agence nationale de la sécurité informatique (ANSI), s’inscrit dans le cadre de la Charte nationale pour la cybersécurité des enfants. Elle vise à sensibiliser les parents et les familles aux risques croissants du cyberespace, notamment l’addiction numérique, le cyberharcèlement, les contenus inappropriés, la violence en ligne et le harcèlement sexuel.

Les autorités appellent à renforcer le contrôle parental actif et le dialogue familial, et a éduquer les enfants aux bonnes pratiques numériques. La vidéo diffusée sur les réseaux sociaux du ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, encourage les parents à superviser l’utilisation des appareils connectés, à privilégier les activités réelles telles que les jeux en plein air et les études, maintenir un dialogue ouvert sur les risques numériques et instaurer des règles claires concernant l’usage des technologies.

Le message officiel souligne que la protection des mineurs dans le cyberespace “constitue une responsabilité collective engageant l’ensemble de la société”.