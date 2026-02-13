Une délégation tunisienne de haut niveau a entamé, mardi à Rome, une mission technique tripartite avec l’Italie et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) afin d’accélérer le déploiement de la valorisation énergétique des déchets (VED) en Tunisie, autour du projet pilote de Djerba dont la réplication constitue l’objectif central des échanges.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du soutien du PNUD à la transition énergétique tunisienne et vise à mobiliser des partenariats public-privé pour financer l’extension de la VED à d’autres régions du pays. La délégation tunisienne a présenté les besoins nationaux en matière de traitement des déchets ainsi que les réformes tarifaires envisagées pour attirer l’investissement privé.

Une séance d’information a été organisée au centre de Rome du PNUD, suivie d’une réunion technique avec le directeur général des Affaires européennes et internationales du ministère italien de l’Environnement et de la Sécurité énergétique (MASE), Alessandro Guerri. Les représentants italiens ont exposé leur stratégie nationale d’économie circulaire et les cadres réglementaires relatifs au biométhane, en lien avec les objectifs de développement durable 7 (énergie propre) et 12 (consommation et production responsables).

Selon le site web du centre de Rome du PNUD, une table ronde avec le secteur privé italien, réunissant des entreprises spécialisées, des associations industrielles et la Cassa Depositi e Prestiti (CDP), institution italienne de financement, a permis aux responsables tunisiens de présenter les priorités politiques nationales et les spécificités techniques du modèle de Djerba, en vue de nouer des partenariats concrets avec des industriels italiens.

Le centre de Rome du PNUD a également présenté ses plans d’élargissement de l’initiative PISTA, mécanisme destiné à améliorer la bancabilité et le financement des infrastructures de VED en Tunisie.

À l’issue de cette première journée, les parties prenantes (Tunisie, Italie et PNUD) ont réaffirmé leur volonté commune d’intensifier la coopération bilatérale et multilatérale dans les secteurs des déchets et de la valorisation énergétique. L’objectif est d’accompagner la Tunisie vers des modèles énergétiques plus résilients et durables, en appui à son agenda national de transition énergétique.